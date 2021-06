‘Hate game’ begint nog voor aftrap: Engelse thuisfans fluiten Duitsers massaal uit tijdens volkslied

Engeland tegen Duitsland: weinig andere internationale wedstrijden zijn het etiket ‘klassieker’ waard. Dat was helaas ook al te merken voor de wedstrijd: de Duitse spelers werden in het Wembley Stadium tijdens hun eigen volkslied massaal uitgefloten door de Engelse thuisfans. Even later was er opnieuw boegeroep te horen toen de spelers op de knie gingen vlak voor de aftrap: of hoe de Engelse supporters zich van hun minst fraaie kant toonden.