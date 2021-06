Venetië schrijft ideeënwedstrijd uit voor nieuwe haven voor cruiseschepen

In zijn zoektocht naar een oplossing voor het cruiseschipverkeer in Venetië, heeft de haven van de stad een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Zo wordt naar voorstellen en projecten gezocht voor de bouw van aanlegplaatsen voor cruise- en containerschepen buiten de lagune van Venetië om, klinkt het dinsdag in een verklaring. Het is de bedoeling om het cruise-verkeer in de lagune terug te dringen en het unieke milieu te beschermen.

Begin april heeft de Italiaanse regering in Rome al per decreet over het begin van de ideeënzoektocht besloten: de zoektocht had eigenlijk binnen 60 dagen van start moeten gaan. De cruiseschepen krijgen veel kritiek te verduren van de Venetiaanse bevolking: volgens activisten zijn de schepen immers schadelijk voor het milieu van de lagune en bovendien lopen de cruisetoeristen de stad plat, maar laten ze nauwelijks geld achter. Onder protesten van veel activisten verlieten, na een pauze van anderhalf jaar, begin juni opnieuw grote cruiseschepen Venetië door de lagune langs het bekende San Marcoplein. Uncesco-experten hebben vorige week voorgesteld om Venetië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te plaatsen. Midden juli valt Unesco’s beslissing daarover.

Tot 31 december 2021 kunnen ideeën voor de wedstrijd ingediend worden. Daaruit zal een vijfkoppige expertengroep de drie beste ideeën uitkiezen. De realiseerbaarheidsplannen moeten tegen 31 december 2022 ontwikkeld zijn. Tegen 30 juni 2023 staat het winnende project vast. Het ministerie van Infrastructuur zal daarvoor 2,2 miljoen euro vrijmaken.