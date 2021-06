Harry Kane maakt eindelijk komaf met zijn EK-vloek: topspits laat Wembley ontploffen met goal tegen Duitsland

Harry Kane slaagde er voor de achtste finale tegen Duitsland nog nooit in om een doelpunt te maken op een EK voetbal. De Engelse topspits maakte dinsdagavond komaf met de statistiek. Bij een 1-0-tussenstand in het voordeel van Engeland verdubbelde Kane de voorsprong met een kopbal, waarmee hij Wembley helemaal liet ontploffen.

Het huidige EK voetbal is het tweede waaraan Harry Kane met Engeland deelneemt. In 2016 kwam hij in de groepswedstrijden tegen Rusland, Wales en Slovakije en de verloren achtste finale tegen IJsland niet tot scoren. Ook op dit toernooi wilde het de Engelse kapitein aanvankelijk niet lukken: in de groepswedstrijden tegen Kroatië, Schotland en Tsjechië vond hij de netten niet en tegen de Duitsers liet hij op slag van rust nog een enorme kans liggen. Maar in de 86ste minuut was zijn eerste EK-doelpunt eindelijk een feit.

Merkwaardig genoeg slaagde Kane er bij zijn enige WK-deelname in 2018 wél heel vlot in om te scoren: hij werd toen zelfs topscorer van het toernooi met zes doelpunten. In hun eerste groepswedstrijd tegen Tunesië trok Kane Engeland eigenhandig over de streep met twee doelpunten (2-1). In de met 6-1 gewonnen groepswedstrijd tegen het kleine Panama scoorde hij zelfs een hattrick en ook in de achtste finale tegen Colombia, die de Engelsen uiteindelijk wonnen op strafschoppen, scoorde hij.