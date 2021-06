Lorenzo Insigne: “Mancini laat ons spelen op manier die bij onze kwaliteiten past”

Voor Italië zal komende vrijdag, in de kwartfinale op het EK voetbal tegen België, veel afhangen van aanvallers Lorenzo Insigne (30) en Ciro Immobile (31). “We hebben nog drie overwinningen nodig om ons doel te bereiken”, zegt Immobile dinsdag. “Ieder van ons voelt zich daarvoor verantwoordelijk.” De liefde en steun van de fans thuis voelen dan weer eerder aan als motivatie dan als druk. “We willen de mensen na moeilijke pandemiemaanden een glimlach teruggeven.”

In de achtste finale tegen Oostenrijk speelden de Italianen een mindere match. Maar in de groepsfase, met drie overwinningen, zeven doelpunten en geen enkel tegendoelpunt, toonden de Italianen zich wel. Immobile scoorde tot nu toe twee keer en gaf één assist, Insigne maakte één doelpunt. “Maar ik zou mijn goal onmiddellijk inruilen voor de beker”, zegt Immobile. De goalgetter van Lazio lijkt na enkele moeilijke jaren zijn rol gevonden te hebben in het nationale elftal. “Ik voel als nooit tevoren het vertrouwen van iedereen, de trainer en het team”, zegt Immobile. “Ik voel me belangrijk en naar waarde geschat. Dan geef je alles.”

Immobile en Insigne zijn goede vrienden, net als Marco Verratti, de leider op het Italiaanse middenveld, met wie ze bijna tien jaar geleden de promotie vierden naar de Serie A, toen ze nog bij Pescara speelden. Alledrie waren ze er ook al bij op het WK in 2014, waarna wisselvallige jaren volgden waarin ze niet altijd veel aan spelen toekwamen in de nationale ploeg. Maar onder Mancini zijn ze nu belangrijke basisspelers in de nieuwe, offensievere 4-3-3.

“Hij laat een systeem spelen dat meer bij mijn kwaliteiten past, en die van ons allemaal”, zegt Insigne. “Dat doet ons allemaal goed. Zo komen onze kwaliteiten er het beste uit.”