3M ziet geen bewijs dat PFOS slecht is voor gezondheid, experts zien dat anders: “Je komt er amper vanaf”

Het Amerikaanse chemieconcern 3M is in het Vlaams Parlement tekst en uitleg komen geven bij de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. De boodschap was duidelijk: er is geen bewijs dat het goedje in de hoeveelheden zoals het nu aangetroffen wordt in het milieu schadelijk is voor de volksgezondheid. De andere experts zijn daar minder van overtuigd.