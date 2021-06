Vrees voor reischaos door coronacertificaat: “Sorry, u mag niet vliegen. En we weten niet waarom”

De luchtvaartmaatschappijen vrezen voor chaos bij de vakantie-uittocht. Vanaf 1 juli bepalen de coronacertificaten of je mag vertrekken of niet, maar “er zijn nog veel vraagtekens”, zegt Brussels Airlines. Passagiers krijgen de vraag om zeker zelf te controleren of ze met alles in orde zijn, want ter plaatse zal niemand je kunnen helpen.