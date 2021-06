Eigenaar van ingestort appartementsgebouw in Miami waarschuwde drie maanden geleden al voor ernstige schade

Minder dan drie maanden voor het appartementsgebouw in Miami instortte, waarschuwde de eigenaar er al voor dat het gebouw in gevoelig slechtere staat was dan bij een inspectie drie jaar eerder. Tot enige verbeteringen leidde dat niet, met al zeker elf doden als gevolg. Dat meldt The New York Times.

De krant kreeg een brief in handen die Jean Wodnicki, de eigenaar van het Champlain Towers South-appartementencomplex in Surfside, minder dan drie maanden geleden naar de inwoners van het gebouw stuurde. Daarin staat dat de schade aan het gebouw “gevoelig slechter is geworden” dan tijdens een inspectie drie jaar eerder. En toen was het gebouw al niet in al te goede staat.

In de brief legt Wodnicki uit waarom het nodig is om voor 15 miljoen dollar aan bouwwerkzaamheden uit te voeren om de staat te verbeteren, en die werken zouden door de bewoners mee gefinancierd moeten worden.

Eerder al alarmsignalen

Het wordt op die manier steeds duidelijker dat de oorzaak van het drama in Miami de bedenkelijke staat van het gebouw is. Daarop is niet alleen in 2018 gewezen, maar sindsdien hadden nog andere ingenieurs ook twijfels geuit over de staat van het gebouw. In de inspectie in 2018 werd voorspeld dat de schade aan het gebouw “exponentieel zou toenemen in de volgende jaren” als er niet gehandeld werd. Dat gebeurde niet. De eigenaar was niet bereikbaar voor commentaar.