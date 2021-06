Hier zien ze Rode Duivels liever verliezen: “Ik heb alles te danken aan België. Ik ben Belg. Maar niet als het voetbal is”

Maasmechelen -

Vrijdag staan we weer met z’n allen massaal achter onze Rode Duivels. Maar dat is buiten de supporters in Maasmechelen gerekend, waar de Italiaanse tricolore in de harten wordt gedragen. In de oude mijnstreek ontdekten we hoe de Italo-Belg gewoon Belg is, maar altijd voor de Azzurri zal blijven supporteren.