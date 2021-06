Coca-cola wil fors minder suiker in zijn drankjes, maar aan originele recept wordt niets veranderd

Frisdrankfabrikanten willen ons meer op het spoor zetten van een gezonde levensstijl en spreken daarom af dat ze minder suiker in hun producten willen stoppen. Tegen 2025 moet er in ons land 7 procent minder suiker in die drankjes zitten. Coca-Cola rekent zelfs op 10 procent minder.

De ambitie is stevig: 10 procent, dat moet je toch wel ergens merken, zéker als de afgelopen vijf jaar ook al eens 11 procent minder suiker in de drankjes gestopt werd. “De bedoeling is om het totale aantal suiker dat we met ons bedrijf in drankjes stoppen, vermindert”, zegt Thomas Oth, directeur van Coca-Cola Belux. “Dat doen we bijvoorbeeld door kleinere flesjes te introduceren, zodat klanten niet altijd grote volumes moeten drinken, ook als ze daar geen zin in hebben. Of door te innoveren: we hebben hier in Anderlecht een onderzoekslab waar we telkens nieuwe producten testen. Denk aan de nieuwe blauwe Fanta, zonder suiker. We lanceren nu ook onze nieuwe Cola Zero, die nog net iets méér op het origineel moet lijken. In onze marketing gaan we dat suikervrije alternatief ook heel erg naar voren schuiven.”

En het origineel? Blijft dat nog wel even veel klontjes suiker bevatten? “Dat is een product uit 1886, waar de klant nog steeds dol op is. Daar willen we niet aan raken.” Maar de originele Sprite, die kreeg wel al een suikerreductie van 40 procent. “Klopt: we blijven telkens zoeken nieuwe formules en voor Sprite was dit de goeie.”