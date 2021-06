Te veel kruit verschoten? Drie toplanden uit ‘groep des doods’ zijn na achtste finales allemaal uitgeschakeld

Met de aftocht van Duitsland is ook het laatste lid van de zogenaamde ‘groep des doods’ van dit EK voetbal verdwenen. Die Mannschaft begon het toernooi samen met toplanden Frankrijk en Portugal in groep F, met Hongarije als klein broertje dat uiteindelijk verrassend sterk uit de hoek kwam. En zie: bij de laatste 8 van het EK zit geen enkele van die landen.

LEES OOK.Sterling en Kane houden de Engelse droom in leven: Engeland ten koste van Duitsland naar kwartfinale

Frankrijk en Duitsland plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl Portugal derde werd in groep F en als één van de vier beste derdes ook doorstootte naar de volgende ronde. Hoe dat verhaal afliep, is u intussen bekend: Cristiano Ronaldo en zijn kompanen werden door onze Rode Duivels zondagavond huiswaarts gestuurd (1-0).

Exit Portugal dus, maar wie had durven denken dat ook de andere twee doorstotende landen uit de ‘groep des doods’ zouden struikelen in de achtste finales? De Duitse nederlaag in de kraker tegen Engeland was weliswaar geen verrassing van formaat, maar het vertrek van Frankrijk op maandagavond was dat wel.

Les Bleus kwamen op achterstand tegen Zwitserland en bogen dat om naar een 3-1-voorsprong, maar na twee late Zwitserse goals, verlengingen én strafschoppen vonden de Fransen tegen hun buren toch hun Waterloo. Hebben de Fransen, Duitsers en Portugezen dan te veel kruit verschoten in die zware poulefase? Het staat in elk geval vast dat de winnaar van dit EK niet uit groep F zal komen.