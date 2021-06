David Trezeguet: “De strijd van Lukaku is knap, maar racisme is niet weg”

Spectaculair oogde hij nooit, een garantie op doelpunten was David Trezeguet wel. Wereldkampioen in 1998 én maker van het beslissende doelpunt dat Euro 2000 beslechtte, maar toch ook een buitenbeentje binnen de Franse nationale ploeg. We zochten de vroeger zo ongrijpbare doelpuntenmachine van Juventus op in Turijn, waar hij over een nieuwe carrière-move nadenkt.