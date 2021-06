Zweedse conservatieven aan zet in regeringsvorming

Ulf Kristersson, de leider van Zweedse conservatieve, centrumrechtse partij (Moderaterna), heeft dinsdag een verkennende opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen, nadat een motie van wantrouwen de vorige regering ten val had gebracht. Dat heeft de Zweedse parlementsvoorzitter, Andreas Norlén, dinsdag aangekondigd.

“Hij is de leider van de grootste partij in de groep partijen die premier Stefan Löfven ten val heeft gebracht”, zei Norlén. Daarom is het redelijk om Kristersson de kans te geven om na te gaan of hij de sociaaldemocratische premier kan vervangen, voegde de parlementsvoorzitter toe.

Kristersson krijgt nu drie dagen de tijd om verkennende gesprekken te voeren met de andere partijen. Vrijdag zal hij aan Norlén verslag uitbrengen. Kristersson kan dan vragen om de deadline te verlengen, maar Norlén maakte al duidelijk dat hij zo snel mogelijk een stemming over de potentiële premier wil houden.

Ontslag

De job van premier ligt voor het grijpen, nadat Löfven maandag zijn ontslag als premier indiende. Hij leidde een minderheidsregering van zijn eigen sociaaldemocratische partij (Socialdemokraterna, afgekort S) en de groene partij (Miljöpartiet de Gröna, afgekort MP), aangevuld met de liberale partij (Liberalna) en de socialistische partij (Vänsterpartiet, afgekort V). Een week eerder had Löfven een vertrouwensstemming in het parlement, de Riksdag, verloren, door een geschil over zijn plannen om de Zweedse huurmarkt te hervormen. Löfven verkoos zijn ontslag boven het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Parlementsvoorzitter Norlén moest daarom beslissen welke kandidaat zijns inziens het meest kans maakt om een regering te vormen met een werkende parlementaire meerderheid, met minstens 175 stemmen in de legislatuur. Löfven is in de running om terug te keren als premier, aangezien de sociaaldemocraten de meeste zetels hebben in het parlement. Kristersson leidt in de legislatuur dan weer de conservatieve alliantie met de christendemocraten (Kristdemokraterna, afgekort KD). Het feit dat de liberalen Löfven de rug hebben toegekeerd en zich nu aan Kristerssons zijde scharen, versterkt diens positie. Toch is hij afhankelijk van de stemmen van de rechtspopulisten (Sverigedemokraterna, afgekort SD). In het parlement zou dat blok 174 stemmen opleveren: één stem te weinig voor een meerderheid. Kristersson zou dus maar één twijfelaar uit het Löfven-kamp nodig hebben om tot premier te worden gekozen.

Nieuwe kandidaat

Maar als de Riksdag Kristersson afwijst, moet Norlén op zoek naar een nieuwe kandidaat. En laat dat nu net zijn waar Löfven op hoopt. Het geschil over de huurmarkt is bijgelegd en hij kan nu voorzichtig rekenen op de steun van de socialisten en de centrumrechtse partij (Centerpartiet, afgekort CP). De enige adder onder het gras is dat de CP de socialisten geen invloed gunt, maar de liberalen terug wil. Volgens experts bestaat de tactiek van Löfven eruit dat hij zichzelf opnieuw verkozen krijgt met de stemmen van de groenen, de CP en de socialisten, om later de inhoudelijke plooien glad te strijken.

Als de parlemengtsleden zich aan het strakke tijdschema kunnen houden, kan er tegen het einde van de week een stemming zijn over een nieuwe regering. Is er na vier stemmingen nog geen winnaar gekozen, dan wordt het parlement ontbonden en staan nieuwe verkiezingen de Zweden te wachten. In 2018 waren er drie stemmingen en 134 dagen nodig om na de verkiezingen een regering te vormen.