Code oranje: KMI waarschuwt voor onweersbuien met plaatselijk veel regen, al wateroverlast in Pajottenland en Limburg

Het KMI waarschuwt dinsdagavond voor onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met plaatselijk veel regen en liggen over het centrale deel van het land, rond een lijn tussen Doornik en Hasselt en hier is voorlopig niet veel beweging in. Dat meldt het KMI dinsdagavond. Op meerdere plaatsen in het land veroorzaakt de regen felle overlast.

Vooral in het Pajottenland viel dinsdagavond al flink wat regen uit de lucht. Onder meer in Gooik en Herne kwamen daardoor straten blank te staan. In Sint-Genesius-Rode is dat ook het geval, en zelfs in die mate dat de burgemeester de gemeentelijke fase van het rampenplan heeft afgekondigd. De inwoners van de gemeente hebben opnieuw pech, want eerder deze maand had het onweer ook al lelijk huisgehouden in de gemeente.

In de regio rond #Herne (Vlaams-Brabant) lokaal ook al #wateroverlast door stationaire #regenzone met lokaal ook #onweer. Neerslaghoeveelheden kunnen gemakkelijk 50 mm overschrijden met op meerdere plaatsen problemen! #nwbnlx pic.twitter.com/avdF3Vney0 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 29, 2021

Ook in Zuid-Limburg is er dinsdagavond wateroverlast. Onder meer de Zoutstraat in Sint-Truiden stond in een mum van tijd blank. In Wellen konden de mensen zandzakken afhalen bij de technische dienst. Bij burgemeester Els Robeyns (Vooruit) van Wellen had het water zich een weg gebaand tot binnen in haar woning.

Ook de kelder van haar woonst liep onder water. “Het regent hier intussen langs alle kanten langs het plafond binnen. De elektriciteit is uitgevallen. De werknemers van de technische dienst zijn verwittigd om zandzakken te vullen en klaar te leggen”, laat de burgemeester op haar Facebookpagina weten.

Foto: Els Robeyns

Ook de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken waarschuwde voor de wateroverlast. “Niet meer door of op wegen waar veel water staat. Het veroorzaakt niet alleen meer wateroverlast bij de buren, maar mensen kunnen ook hun voertuig serieus beschadigen. Riooldeksels komen met het water vaak omhoog”, aldus de politie. Net als voorbije zondag waren er ook weer problemen in Zutendaal.

Code oranje

Voor alle Waalse provincies, Brussel en de provincies Limburg en Vlaams-Brabant geldt een stuk van de avond en nacht code oranje. Voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen geldt code geel.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het droger vanuit het noorden, maar een neerslagzone zal echter boven het zuiden en zuidoosten van het land blijven hangen. In de zuidelijke landshelft kan er daardoor veel neerslag vallen.