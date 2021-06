Officieel: KV Kortrijk huurt aanvaller Marlos Moreno van Manchester City

Manchester City verhuurt de Colombiaanse aanvaller Marlos Moreno voor een seizoen aan KV Kortrijk. Dat lieten de Kerels dinsdag weten. Vorig seizoen voetbalde de 24-jarige Moreno nog voor Lommel in de 1B Pro League.

Moreno is opgeleid bij Atletico Nacional en trok in 2016 naar Manchester City. De Citizens verhuurden hem achtereenvolgens aan Deportivo La Coruna, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense en Lommel, sattelietclub van City. In de 1B Pro League was de Colombiaan vorig seizoen goed voor 5 doelpunten en 4 assists in 23 optredens.

Moreno mocht al acht keer het shirt van de Colombiaanse nationale ploeg aantrekken en was daarbij goed voor één doelpunt.