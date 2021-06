Na reeks ernstige ongevallen: chauffeurs die verboden afkorting nemen veel zwaarder bestraft

Vrachtwagenchauffeurs staan vaak onder grote tijdsdruk en durven dan al eens een kortere weg te nemen. Langs een straat waar ze eigenlijk niet in mogen. Ze riskeren toch maar een minnelijke schikking van 58 euro. Maar daar komt nu, bij het begin van de zomervakantie, verandering in. De boete wordt fors verhoogd.

Het verkeersbord C23, een rode bordrand met in het midden een zware vrachtwagen op een witte achtergrond, betekent dat een weg verboden is voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van goederen. Dat betekent dat je er met een vrachtwagen niet in mag. Anders riskeert de chauffeur een onmiddellijke inning van 58 euro.

Maar nu heeft de wetgever na een reeks dramatische ongevallen met zware vrachtwagens beslist om deze overtredingen hoger te classificeren en strenger te bestraffen. Omdat veel (vaak buitenlandse chauffeurs) het verbodsteken aan hun laars lappen en in straten rijden waar ze een gevaar betekenen voor andere weggebruikers.

Vanaf 1 juli 2021 worden inbreuken daarom beschouwd als overtredingen van de derde graad. Daarop staat een onmiddellijke inning van 174 euro of drie keer zoveel als nu.

De wegcode laat wel toe dat het verkeersbord een onderbord krijgt met een tonnagebeperking. Zo kan men beslissen om kleinere vrachtwagens wel nog toe te laten.