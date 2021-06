Spanje versoepelt regels voor reizigers: “Ik wens iedereen een fijne vakantie. Maar als viroloog hou ik mijn adem in”

Nu Spanje, nog altijd één van de populairste vakantiebestemmingen voor Vlamingen, geen PCR-test of coronacertificaat meer eist is er een kans dat veel landgenoten hun zomerplannen nog snel wijzigen en naar Barcelona of Benidorm rijden in plaats van naar de Côte d’Azur. Virologen houden hun hart vast voor de mogelijk gevolgen. Maar anderzijds, zo klinkt het, is het weer een nieuwe stap naar het normale.

Wie vanuit Vlaanderen met de wagen naar Spanje reist, hoeft niet langer een negatieve PCR-test of een vaccinatiebewijs voor te leggen. Dat is het gevolg van het feit dat ons land groen kleurt op de Europese coronakaart. Het verplichte test- of vaccinatiebewijs geldt wel nog voor wie in Brussel of Wallonië woont. Of voor wie met het vliegtuig reist.

LEES OOK. Geen PCR-test of coronacertificaat meer nodig om naar Spanje te reizen, ook in deze Europese landen kan je ‘vrij’ binnenreizen (+)

“Veel Belgen zullen deze zomer ongetwijfeld met de wagen naar ginder rijden en ik wens iedereen een fijne vakantie toe. Dat meen ik. Maar als viroloog hou je toch je adem wat in. We zitten met een hoog vaccinatiepercentage, maar het blijft een risico”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Het ministerie van Volksgezondheid in Spanje besliste om Vlaanderen voortaan te beschouwen als een coronaveilige regio. Spanje leeft van het toerisme en doet er alles aan om toeristen te lokken.

“Een nieuwe stap richting het normale”

“Het is een beslissing van Spanje, wij ondergaan de situatie. Anderzijds moeten we ook niet te veel schrik hebben. Het is een nieuwe stap richting het normale. Anderzijds, als ik zie dat we ook naar Portugal mogen zonder test, stel ik me wel grote vragen, zeker na de nieuwe beperkende maatregelen die daar weer zijn ingevoerd. Misschien nog een geluk dat dat ver genoeg van hier is zodat weinig landgenoten naar ginder zullen rijden met de wagen.”

Voor alle duidelijkheid: wie met het vliegtuig reist, moet wel een negatieve test kunnen bewijzen. En dat je vrij naar Spanje, maar ook bijvoorbeeld naar Kroatië kan, wil niet zeggen dat je ook gewoon ons land weer binnen kan. Het Passenger Locator Form (PLF) blijft verplicht. Op basis daarvan wordt dan bepaald of je in quarantaine moet of niet.