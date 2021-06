Schade bij Simon Mignolet valt mee, De Ketelaere, Mechele en Van der Brempt spelen woensdag eerste oefenpot met Club Brugge

Philippe Clement verwelkomende deze week De Ketelaere, Van der Brempt en Mechel voor het eerst tijdens de voorbereiding. Woensdag krijgt het trio speelminuten tegen Lokomotiva Zagreb, dat om 18.00 uur de sparringpartner is van Club Brugge. De coach van blauw-zwart kreeg ook hoopgevend nieuws over Simon Mignolet.

Het viertal kreeg een weekje extra vakantie nadat er nog interlandverplichtingen volgden na een lang en slopend seizoen. Mechele trainde nog mee als reserve met de Rode Duivels, voor Van der Brempt en De Ketelaere volgde nog een wedstrijd met de Belgische beloften. Kossounou kwam dan weer twee keer in actie met Ivoorkust: hij sluit pas woensdag aan met de groep.

Club Brugge speelt woensdagavond z’n tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding: Lokomotiva Zagreb is te gast in het Belfius Basecamp. Zij eindigden vorig seizoen achtste in de Kroatische eerste klasse. De aftrap wordt gegeven om 18.00 uur, en Bram Van Driessche is de scheidsrechter van dienst. Verwacht wordt dat De Ketelaere en co meteen hun eerste minuten zullen maken, voor Kossounou komt die partij nog te vroeg.

Mignolet zou competitiestart halen

Beter nieuws is er over Simon Mignolet: de doelman van Club Brugge zou de competitiestart halen. Mignolet moest de EK-selectie van de Rode Duivels verlaten met een knieblessure die hij opliep tijdens de opwarming tegen Portugal. Deze week wordt hij extra onderzocht door de clubdokters en een specialist, en de schade zou dus meevallen. De kans dat Club de Supercup tegen Genk wél met Shinton of Lammens moet spelen - als er geen nieuwe tweede doelman komt - is wel reëel.