Belgische fans gefrustreerd over ticketverkoop: “Vrezen dat stadion vol Italianen zal zitten”

Dinsdagmiddag om 12u00 ging normaal gezien de ticketverkoop voor de neutrale vakken in de Allianz Arena open. Alle geïnteresseerde Belgen en Italianen zouden zo nog een ticket kunnen bemachtigen voor de kwartfinale van vrijdag in München. Maar geen enkele Belg heeft vandaag een ticket kunnen kopen. “We krijgen geen antwoord van de UEFA en tasten in het duister.”