Afscheid van een legende: uitschakeling tegen Engeland betekent ook einde van bondscoach Joachim Löw bij Duitsland

Het was een droom geweest: als Duitsland de finale van het EK bereikt had, dan had Joachim Löw exact 200 wedstrijden afgewerkt als bondscoach van zijn land. Het mocht niet zijn voor de 61-jarige trainer. Wedstrijd nummer 197, de achtste finale tegen Engeland, was zijn laatste als Duits bondscoach. Hij kondigde enkele maanden geleden al aan dat hij na dit EK afscheid zou nemen.

Het vertrek van Joachim Löw zal raar doen, want hij was al sinds 2004 aan de slag bij Die Mannschaft. Eerst als assistent-trainer van Jürgen Klinsmann, na het WK 2006 in eigen land als hoofdtrainer. Löw zou die positie dus uiteindelijk net geen 15 jaar lang bekleden. Van zijn 197 interlands won Löw er 124, bijna twee op de drie dus. 39 keer werd er gelijkgespeeld, 34 keer gingen Löw en zijn troepen onderuit.

Als Duits bondscoach won Löw twee prijzen: de Confederations Cup in 2017 en natuurlijk de mooiste van allemaal, het WK in 2014. Dat wonnen de Duitsers door in de finale Argentinië te kloppen na verlengingen (1-0). De match die iedereen zich het beste zal herinneren, werd enkele dagen eerder gespeeld: toen klopte Die Mannschaft gastland Brazilië met 1-7 (!) in een ondertussen legendarisch duel.

Onder leiding van Löw waren de Duitsers nog meerdere keren dichtbij eindwinst in een groot toernooi. Op Euro 2008 verloren de Duitsers de finale tegen Spanje met 1-0 en op de EK’s van 2012 en 2016 eindigde het verhaal telkens in de halve finale. Op het WK 2010 leidde Löw Die Mannschaft naar een derde plaats - de kleine finale tegen Uruguay werd na een spektakelstuk met 3-2 gewonnen.

Foto: AFP

Tijdens zijn laatste twee toernooien als bondscoach zou Löw nooit meer dezelfde hoge toppen scheren als voordien. Op het WK 2018 werden de Duitsers verrassend laatste in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. Een sprookjesachtig afscheid op dit EK bleek er ook niet in te zitten: Duitsland overleefde ternauwernood de ‘groep des doods’ met Frankrijk, Portugal en Hongarije. Het verhaal van Löw eindigde dinsdagavond in de achtste finale tegen Engeland.

Hansi Flick zal na het EK de taken van Löw overnemen bij Duitsland. Hij leidde Bayern München afgelopen seizoen naar de titel in de Bundesliga.