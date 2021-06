Plopsaland opent “meest spectaculaire rollercoaster van Europa”: ‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’

Fans van rollercoasters én Tomorrowland kunnen vanaf 1 juli The Ride to Happiness by Tomorrowland testen, de nieuwste achtbaan van Plopsaland De Panne. De attractie - geïnspireerd door het beroemde Belgische festival - is als allereerste extreme spinning coaster uniek in Europa. Bezoekers worden tijdens de spannende rit twee keer gekatapulteerd, gaan vijf keer over de kop en halen snelheden van maar liefst 90 km/u. De trail runs van de achtbaan lopen tot 21 juli, op 22 juli wordt The Ride to Happiness by Tomorrowland officieel geopend.