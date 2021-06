Waarom er honderdduizenden euro’s uit het Midden-Oosten worden gepompt in een nietszeggend Belgisch rijhuis

Brussel -

Het is een smal huis in de Vlaamsesteenweg in hartje Brussel, gewrongen tussen een tweedehansboetiekje en een Belgisch-Roemeens cultuurhuis. Een pand waar je zo voorbijloopt, maar de verbouwplannen zijn groots. De benodigde honderdduizenden euro’s komen allemaal uit het Midden-Oosten. En dat allemaal voor een niche hobby.