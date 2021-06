Belgische advocaat in Marokko uitgewezen

De Marokkaanse staat heeft dinsdagavond gereageerd op berichtgeving dat de Belgische advocaat Christophe Marchand maandagavond is gearresteerd met het oog op uitzetting toen hij rond 21 uur in Rabat het vliegtuig verliet.

De Marokkaanse autoriteiten wijzen erop dat Christophe Marchand sinds 24 februari 2021 wist dat het hem verboden is in Marokko te verblijven. Deze reis zou alleen bedoeld zijn “om het imago van het land aan te tasten”, aldus een verklaring.

Het Brusselse advocatenkantoor JusCogens, waarvoor meester Marchand werkzaam is, stelt van haar kant dat hij naar Marokko ging om als waarnemer in Casablanca een rechtszitting bij te wonen van journalist Omar Radi. Twee journalisten die in het land als “vrije stemmen” worden beschouwd, staan er terecht onder meer voor verkrachting.