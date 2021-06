Ex-Duivel Radja Nainggolan supportert mee vanop Sardinië: “Ik hoop echt dat België het EK wint”

Vrijdag neemt België het in de kwartfinale van het EK op tegen Italië. Niemand die beter geplaatst is om beide landen in te schatten dan Radja Nainggolan. De 30-voudige Rode Duivel voetbalt al zijn hele profleven in de Laars en heeft zowel bij de Squadra als de Rode Duivels nog veel vrienden. “De Italianen gaan de match in handen willen nemen, maar ze zijn er niet gerust in.”