Arsenal betaalt 17,5 miljoen voor Sambi Lokonga: op drie na duurste uitgaande transfer bij Anderlecht

Albert Sambi Lokonga (21) staat op het punt om Anderlecht te verlaten. Arsenal biedt hem een vijfjarig contract tot 2026 en ook de onderhandelingen met RSCA zitten in de laatste rechte lijn. De Brusselaars krijgen zo’n 17,5 miljoen euro en circa 4 miljoen aan potentiële bonussen. Alleen Doku, Tielemans en Mitrovic vertrokken voor meer geld.

Albert Sambi Lokonga is terug in België na een deugddoende vakantie. Begin juli trainde hij nog mee met de Rode Duivels als reservespeler voor het EK en in principe moet hij zich vandaag op Neerpede melden voor de ploegfoto van Anderlecht. Alleen lijkt het niet zeker dat Sambi nog mee poseert. Arsenal voert nu echt de forcing om de stijlvolle middenvelder binnen te halen. Onlangs al deden The Gunners een bod van 14 miljoen euro en 3 miljoen bonussen. Dat vond paars-wit niet genoeg. Er was ook interesse van Sevilla en Atalanta, maar de speler wilde absoluut naar Londen. Zelf vond hij snel een persoonlijk akkoord met Arsenal tot 2026. Daarop verhoogden de Engelsen hun bod. Anderlecht wou 20 miljoen gegarandeerd, maar zo ver dreven The Gunners het niet. Transferspecialisten spreken nu van een vast bedrag van 17,5 miljoen euro en circa 4 miljoen aan potentiële bonussen.

Hoe haalbaar die zijn, is niet geweten. Moet Arsenal kampioen spelen of Champions League halen? Moet Sambi Lokonga een bepaald aantal matchen (in de basis) spelen? Paars-wit zou wel akkoord zijn en momenteel wordt er vooral nog genegotieerd over het percentage bij een latere doorverkoop: 5 procent of 15 procent. Bronnen dicht bij het dossier bevestigen alvast dat de genoemde cijfers realistisch zijn en dat een definitieve deal nabij is.

Kapitaalsverhoging nog niet in orde

Op die manier wordt Sambi na Jeremy Doku (27 miljoen), Youri Tielemans (25 miljoen) en Aleksandar Mitrovic (18 miljoen) de op drie na duurste uitgaande transfer bij Anderlecht. Voor paars-wit bleek de verkoop van het jeugdproduct opnieuw broodnodig. Alle extra inkomsten om de kassa te spijzen zijn welkom. Het verhoogt het transferbudget voor deze zomer, maar zotte uitgaven moeten nog niet verwacht worden. Ook omdat de aangekondigde kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro en de omzetting van 37 miljoen euro schulden naar kapitaal door eigenaar Marc Coucke nog niet zijn goedgekeurd. Dat had paars-wit nochtans voorzien op een Algemene Vergadering op 29 juni – gisteren dus – maar die kwam er niet. Er is nog geen nieuwe datum gepland, maar binnen de club stelt men dat alles onder controle is.

Sportmanager Peter Verbeke zoekt ondertussen naar vervangers voor Sambi Lokonga. Die kan na twaalf jaar bij Anderlecht zijn carrière verder uitbouwen in de Premier League. Na zijn achtste plaats speelt Arsenal weliswaar niet Europees, maar de topclub wil een nieuw succesrijk team uitbouwen.