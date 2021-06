Gareth Southgate waarschuwt Engelsen: “We zijn sufferds als we denken dat we in de juiste tabelhelft zitten”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate keek dinsdag tevreden toe hoe zijn team op Wembley met 2-0 won van Duitsland. De Engelsen stootten zo door naar de kwartfinales op het EK. Maar Southgate wil zijn troepen ook hoeden voor te veel euforie.

“Ik ben zo blij dat we de fans in het stadion en ook miljoenen mensen thuis voor de tv een ongelooflijke avond hebben kunnen bezorgen”, vertelde Southgate aan de BBC. “We weten wat het land heeft doorgemaakt”, verwees de bondscoach naar de coronacrisis. “De mensen dan zo’n prestatie geven, is echt speciaal.”

Southgate vond het belangrijk om Duitsland agressief onder druk te zetten. “Daarom veranderden we het systeem. We wilden niet achteroverleunen, maar wilden agressief reageren op hun wingbacks om hen zo over heel het veld onder druk te zetten.”

Zaterdag nemen de Engelsen het in het Stadio Olimpico in Rome op tegen de winnaar van de achtste finale tussen Zweden en Oekraïne. “Mijn spelers zongen in de kleedkamer. Ik was de partypooper en zei: ‘Het is fantastisch, maar dit betekent niets als we zaterdag verliezen’. Het is schitterend om opgewonden te zijn. Maar we zijn sufferds als we denken dat we in de juiste tabelhelft zitten.”