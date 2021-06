Amerikaans Huis stemt voor verwijdering standbeelden Confederatie uit Capitool

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag gestemd voor de verwijdering van standbeelden van zuidelijke generaals en andere belangrijke figuren van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) uit het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Daaronder bevindt zich een buste van de voormalige opperrechter van het Hooggerechtshof die in 1857 slaven ontzegde om staatsburger te zijn.

“Deze heilige ruimte, de tempel van democratie is al te lang verontreinigd”, zei Steny Hoyer, leider van de Democratische meerderheid in het Huis, vlak voor de stemming. “Het is tijd om die symbolen van slavernij, segregatie en opruiing uit deze zalen te verwijderen.” Het wetsvoorstel werd aangenomen met 285 stemmen voor en 120 stemmen tegen. Elke aanwezige Democraat en 67 Republikeinen stemden voor.

Naast het beeld van rechter Roger Taney, staan er ook beelden van de president van de Confederatie Jefferson Davis en van de vicepresident Alexander Hamilton Stephens in het Capitool, en ook eentje van Wade Hampton, een officier van het leger van de zuidelijke staten die later ook gouverneur en senator werd.

Het wetsvoorstel gaat nu ter overweging naar de Senaat, waar het voorstel wordt aangenomen indien minstens tien Republikeinse senatoren zich aansluiten bij de vijftig Democraten die naar alle waarschijnlijkheid voor het wetsvoorstel zullen stemmen.

Het al dan niet weghalen van de beelden uit de tijd van de burgeroorlog, die onder meer ging om het behouden van de slavernij, is een zeer heikel punt in de VS. Tegenstanders van het weghalen van de beelden vinden dat op die manier de geschiedenis wordt uitgewist, terwijl voorstanders vinden dat racistische figuren niet verheerlijkt moeten worden in het straatbeeld.

Charlottesville

Leden van de Congressional Black Caucus van het Congres vragen al langer dat de standbeelden van de Confederatie worden weggehaald uit het Capitool. Ze vroegen dat onder meer naar aanleiding van het geweld tijdens een rally van blanke supremacisten (‘white supremacists’) in Charlottesville in 2017.

Vorig jaar werd al een standbeeld van legercommandant Robert E. Lee weggehaald uit uit het Capitool. Het beeld wordt vervangen door een beeld van burgerrechtenactiviste Barbara Johns.

Het Huis van Afgevaardigden keurde vorig jaar al een wet goed over het weghalen van de beelden, na de zware protesten die volgden op de dood van George Floyd tijdens een arrestatie. Die protesten waren gericht tegen politiegeweld tegen zwarten, maar ook tegen systemisch racisme. Het wetsvoorstel bleef echter steken in de Senaat, die vorig jaar nog door de Republikeinen gedomineerd werd.