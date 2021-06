Maximumprijs op komst voor universele bankdiensten

De regering onderhandelt met de banken over een charter voor de invoering van een universele bankdienst, inclusief maximumprijzen. Dat meldt De Tijd en wordt bevestigd in de sector. Een akkoord wordt in de komende dagen verwacht.

Bankenfederatie Febelfin onderhandelt met de regering over een universele bankdienst, waarbij de banken basisdiensten moeten aanbieden voor niet-digitale klanten. Volgens De Tijd zullen daarvoor maximumprijzen gelden. De krant heeft het over maximaal 60 euro per jaar waarvoor niet-digitale klanten een zichtrekening met een debetkaart kunnen openen in een pakket met minimaal 60 manuele verrichtingen per jaar, minimaal 24 geldopnames aan een automaat van de bank per jaar en het afdrukken van rekeninguittreksels in het bankkantoor. Voor het verzenden van uittreksels moet een redelijk tarief gehanteerd worden.

Aan het akkoord wordt momenteel de laatste hand gelegd, klinkt het in de sector. Over een aantal zaken moet nog een akkoord worden gevonden. Het is wel de verwachting dat binnen enkele dagen groen licht volgt voor het charter.