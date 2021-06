Europese sancties tegen Wit-Rusland hebben ook impact op Belgische markt

De economische sancties die de Europese Unie vorige week heeft goedgekeurd tegen Wit-Rusland hebben ook een impact op de Belgische markt, meer bepaald op de handel in potas. Dat schrijft L’Echo woensdag.

De sancties verbieden onder meer de handel in Wit-Russische producten op basis van petroleum en in potas (kaliumcarbonaat), twee belangrijke sectoren voor het regime van Aleksander Loekasjenko.

Wit-Rusland is de op een na grootste exporteur van potas ter wereld, in 2018 goed voor 2,8 miljard dollar. België is dan weer de op een na grootste exportmarkt voor de Wit-Russische potas in Europa (67 miljoen euro in 2018), na Polen (117 miljoen). De Belgische bedrijven zullen dus een beroep moeten doen op de andere exporterende landen, zoals Canada of Rusland.

Het Europese verbod heeft betrekking op bepaalde soorten potas. De lijst kan aangepast worden naargelang hoe Wit-Rusland zich gedraagt.