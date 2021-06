Gemengde reacties op investeringsplan Wouter Beke: van “gigantische stap vooruit” tot “nog altijd geen perspectief voor bijna 15.000 mensen op wachtlijst”

Bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven reageert verdeeld op het investeringsplan voor personen met een handicap van minister van Welzijn Wouter Beke. Dat bijna 2.700 mensen met een dringende zorgvraag sneller een budget krijgen, is een goede zaak. Maar de organisatie betreurt ook “dat er voor bijna 15.000 mensen op de wachtlijst nog altijd geen perspectief is”. Bij het Vlaams Welzijnsverbond spreken ze dan weer van “een stap vooruit”.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakte woensdag zijn investeringsplan voor personen met een handicap bekend. Blikvanger in dat plan is de ambitie om personen met een handicap met de meest acute zorgnoden binnen de 18 maanden een budget te geven. Nu moet die groep met de meest dringende noden zo’n drie jaar wachten.

De ingreep betekent goed nieuws voor de bijna 2.700 mensen die in ‘prioriteitengroep 1’ zitten, de groep met de meest dringende noden. Maar dat is voor Onafhankelijk Leven niet genoeg. “Met deze maatregelen haalt de overheid de druk van de ketel voor bijna 2.700 mensen met een handicap. Dat is een opluchting, maar een veelvoud blijft in de kou staan. Ook zij hebben recht op een waardig leven en wij verwachten op korte termijn een oplossing voor hen”, reageert Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven, een organisatie die opkomt voor de rechten van mensen met een handicap.

Ceule vindt ook dat de regering er niet in slaagt “een langetermijnvisie te ontwikkelen”. “Elk jaar groeit het aantal mensen met een handicap aan met 3 procent. Terwijl de huidige wachtlijst nog niet is opgelost, blijft ze intussen dus verder aangroeien. We verwachten dat de overheid een duurzame oplossing uitwerkt voor dit probleem”, aldus Ceule.

“Stap vooruit voor personen met een handicap”

Het Vlaams Welzijnsverbond reageert dan weer tevreden op het plan van minister Beke. “Dit zal ertoe leiden dat voor heel wat dringende zorgvragers nu een oplossing komt. Daar zijn we erg blij om”, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond.

Toch is het plan geen oplossing voor alle wachtenden. “Deze inspanning zal de problematiek van de wachtenden in de sector niet oplossen. Ook de komende jaren zullen bijkomende inspanningen moeten gebeuren, zowel in het rechtstreeks toegankelijke zorgaanbod, als in de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg”, zegt Delaruelle.

“Ongezien bedrag vrijgemaakt”

Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) reageert op haar beurt erg tevreden. “Via een geslaagde combinatie van hervormingen en investeringen komt er een antwoord voor alle meest dringende zorgvragen. Deze wachtlijst wordt weggewerkt. Dat is een uitstekende zaak”, zegt Jans. De CD&V-politica spreekt van een “gigantische stap vooruit voor zo veel mensen”.

“Nooit in de geschiedenis van de Vlaamse regering is er zoveel geïnvesteerd in meer perspectief voor personen met een handicap”, zegt Jans. “Er wordt een ongezien bedrag vrijgemaakt, waarbij de Vlaamse regering mensen met een handicap hun gevraagde budget geeft, de versnippering van middelen vermijdt en 2.690 mensen met een handicap zo snel mogelijk een op maat gesneden persoonsvolgend budget toekent.”