Engelse kranten vieren ‘einde van de vloek’ na EK-zege tegen Duitsland: “55 jaar van pijn is weggevaagd”

Nog geen doelpunt geïncasseerd, aartsrivaal Duitsland verslagen en in de ‘makkelijke’ tabelhelft. In Engeland dromen ze al van een Europese titel. Zeker nu ze ‘de vloek van 1966’ gebroken hebben.

De Engelsen zijn door het dolle heen. In de kwartfinales spelen de Three Lions tegen Oekraïne, daarna wacht Denemarken of Tsjechië. Het had veel erger gekund. Met Portugal, Italië en Spanje bijvoorbeeld. Toch, Rode Duivels?

De kranten over het Kanaal konden nauwelijks geloven dat Engeland in een KO-wedstrijd won van Duitsland. Sinds de Engelsen op het WK in 1966 in de halve finales wonnen van West-Duitsland liep het vier keer mis op een groot toernooi tegen Die Mannschaft: 1970, 1990, 1996 en 2010. Tot nu dus.

“Eindelijk iets om te vieren”, schrijft de Daily Telegraph met een foto van vierende Harry Kane. “Wie heeft er strafschoppen nodig? Gareth Southgate hield het hoofd koel op een avond die voor hem weerwraak betekende. Bijna 25 jaar nadat hij een penalty miste in de halve finales van het Euro 96 tegen de Duitsers.”

Ook The Times spreekt van “zoete wraak” voor de Engelse bondscoach. “Een droomresultaat dat een einde maakte aan de Duitse nachtmerrie. Een overwinning tegen oude vijanden.”

The Guardian zag Engeland eindelijk opstaan tijdens een grote wedstrijd. “Het was alsof we uit een droom wakker werden en meteen het licht zagen. Normaal krimpt Engeland op grote toernooien, maar niet deze keer. Tijdens een wilde avond op Wembley deden onze mannen iets nieuw.”

The Mirror droomt nu al van een finale in Londen en The Sun ziet een einde aan “55 jaar van pijn”. Zelfs The Financial Times zette het voetbal op hun voorpagina.