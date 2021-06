Instorting toerisme door coronapandemie kan wereldeconomie tot 4 biljoen dollar kosten

Het ineenstorten van het internationale toerisme als gevolg van de coronapandemie kan de wereldeconomie in 2020 en 2021 een verlies opleveren van meer dan 4 biljoen dollar. Dat staat woensdag in een rapport van UNCTAD, de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

“Wereldwijd heeft de klap die Covid-19 toebracht aan het internationale toerisme, geleid tot een verlies voor het bruto binnenlands product (bbp) van meer dan 4 biljoen dollar, en dat alleen al voor de jaren 2020 en 2021”, aldus het rapport dat UNCTAD samen met de internationale toerismeorganisatie van de Verenigde Naties (UNWTO) voorstelde.

Het internationale toerisme en de sectoren die daarvan afhankelijk zijn, leden in 2020 een geschat verlies van 2,4 biljoen dollar als gevolg van de directe en de indirecte impact van de scherpe daling van het aantal internationale toeristen. En dit jaar zou er een soortgelijk verlies kunnen worden opgetekend, waarschuwen de onderzoekers. Ze benadrukken dat de heropleving van het toerisme grotendeels zal afhangen van de snelheid waarmee de wereldwijde vaccinatiecampagne zich doorzet.

Vaccinatiecampagne

De wereld heeft er alle belang bij dat het vooruit gaat met de vaccinatiecampagne, dat om “de werknemers te beschermen, de sociale schade te beperken en om strategische beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot het toerisme en rekening houdend met mogelijk structurele veranderingen”, verklaart Isabelle Durant, waarnemend secretaris-generaal van UNCTAD. Als gevolg van de ongelijke vaccinatiegraad in de diverse landen - waarbij sommige landen al meer dan 60 procent van hun bevolking hebben gevaccineerd terwijl anderen nog niet aan 1 procent raken - zullen de verliezen voor het toerisme nog zo groot zijn in ontwikkelingslanden.

Voor dit jaar worden in het rapport drie mogelijke scenario’s uit te doeken gedaan waarbij zelfs in het meest optimistische geval wordt uitgegaan van een daling van het aantal toeristen met gemiddeld 63 procent. Volgens de UNWTO verwachten experts uit de sector dat het voor de gebruikelijke drukte op de toerismemarkt wachten is tot ten vroegste in 2023, “of zelfs later”. De belangrijkste obstakels zijn de reisbeperkingen, de trage beheersing van het virus, het zwakke reizigersvertrouwen en een ongunstig economisch klimaat.

Intussen lag het aantal aankomsten van buitenlandse toeristen in 2020 maar liefst 74 procent lager dan in 2019. Dit jaar is de balans voor heel wat bestemmingen zelfs nog somberder, met wat betreft het begin van 2021 een daling wereldwijd van gemiddeld 88 procent in vergelijking met de periode van voor de pandemie. De zwaarst getroffen regio’s zijn Noordoost-Azië , Zuidoost-Azië, Oceanië, Noord-Afrika en Zuid-Azië. Het minst getroffen zijn Noord-Amerika, West-Europa en het Caribisch gebied. Van de westerse landen zou Ierland volgens UNCTAD wellicht het zwaarst getroffen zijn, onder meer door de uiterst voorzichtige houding van de regering bij het doorvoeren van versoepelingen.

“Het internationale toerisme ziet er vandaag de dag uit zoals 30 jaar geleden. Wat de toeristenstroom betreft lijken we ons precies opnieuw in de jaren tachtig te bevinden”, duidt Zoritsa Urosevic van UNWTO. Dat is ook erg slecht nieuws voor de werkgelegenheid. “Ongeschoolde arbeiders die werkloos zijn geworden door de forse daling van het aantal toeristen, zullen waarschijnlijk geen baan elders vinden”, waarschuwt het rapport. De UNWTO schat dat zo’n 100 tot 120 miljoen directe banen die verband houden met het toerisme, worden bedreigd.