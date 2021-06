Nog nooit zo veel regen in Maastricht, onweer veroorzaakt ook in Duitsland wateroverlast

Bij de onweersbuien dinsdagavond in het Nederlandse Zuid-Limburg is een recordhoeveelheid regen gevallen. In Maastricht kwam wel 87,2 millimeter uit de lucht vallen, meldt Weer.nl. Nooit eerder viel er in die stad zo veel regen in één dag. Het oude record in Maastricht stond op 82,7 millimeter. Die hoeveelheid werd gemeten op 18 juni 1966.

De Nederlandse weerdienst KNMI kondigde aan het eind van dinsdagmiddag code geel aan voor Limburg, maar tijdens het hevige noodweer in het zuiden van de provincie werd dat opgeschaald naar code oranje. Door de forse neerslag liepen ook veel kelders elders in Zuid-Limburg onder, stonden straten blank en winkels onder water. Plaatselijk viel meer dan 100 millimeter regen. De brandweer richtte in vier kazernes alarmcentrales in. Vanuit de kazernes in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard werden de hulpacties gecoördineerd.

De riolen konden de watervloed niet aan, waardoor putdeksels op talloze plaatsen omhoog geduwd werden. Ook sleurde de stroom kasseien mee. Een met veel overheidsgeld aangelegd bassin tegen wateroverlast aan de Visweg in Meerssen begaf het, waardoor het water van de straten bruine modderstromen maakte.

Omdat er nauwelijks wind was, bleven de onweersbuien lang boven het zuiden van Limburg hangen. Pas later in de avond bereikte het regenfront Midden-Limburg, maar inmiddels was dat in kracht en omvang afgenomen. De overlast daar bleef voornamelijk beperkt tot ondergelopen straten.

Noodweer in Duitsland

Zwaar onweer en hevige regenval hebben de afgelopen nacht ook in Duitsland tot heel wat schade en chaos geleid. Vooral in het zuiden en het westen van het land liepen kelders en straten onder. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen opnieuw droog, maar de Duitse Weerdienst (DWD) waarschuwt voor nieuw onweer in het oosten en noordoosten van het land in de loop van de dag.

In Frankfurt kreeg de brandweer dinsdagavond in twee uur meer dan 600 oproepen. De hevige regenval, met neerslag tot 45 liter per vierkante meter in zeer korte tijd, veroorzaakte er ondergelopen kelders en garages. Het trein- en busverkeer werd in sommige delen van de stad stilgelegd.

Ook in Beieren waren er gevolgen voor het treinverkeer. Delen van de oude stad in Landshut staan onder water.

Volgens de Duitse brandweer regende het in Bochum, in het westen van het land, zo hard dat het water in sommige kelders tot aan het plafond stond. In Krefeld leidde de hevige regenval er ook toe dat kelders, straten en ondergrondse garages onder water kwamen te staan. Om 2 uur ’s nachts had de brandweer er al meer dan 2.000 oproepen ontvangen.

De Duitse weerdienst DWD hief woensdagochtend aanvankelijk alle waarschuwingen voor zware onweersbuien op. “De onweerssituatie is voorlopig gekalmeerd”, luidde het in een bericht. “In de loop van de dag is er echter opnieuw kans op zware regen- en onweersbuien in het oosten en noordoosten van Duitsland.”