China is officieel malariavrij: certificaat van WHO

Na 70 jaar inspanningen is China malariavrij. Het land heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een malariavrij certificaat gekregen. Dat meldt de WHO woensdag.

In de jaren 40 van de vorige eeuw meldde China jaarlijks nog 30 miljoen malariagevallen. “Vandaag kunnen we China gelukwensen dat het land malariavrij is”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van de WHO. “Het succes is er gekomen na tientallen jaren inspanningen.”

China voegt zich bij het groeiende aantal landen dat malaria onder controle heeft. “We laten de wereld zien dat een malariavrije toekomst een haalbaar doel is”, aldus de WHO-topman.

Wereldwijd hebben 40 landen en gebieden een malariavrij certificaat gekregen van de WHO, waaronder onlangs ook El Salvador (2021), Algerije (2019), Argentinië (2019), Paraguay (2018) en Oezbekistan (2018).