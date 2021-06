Hommeles bij Frankrijk na EK-blamage: beruchte mama/manager van Rabiot kaffert entourage van antiheld Mbappé uit

Er ging een schokgolf door Frankrijk nadat ‘Les Bleus’ na strafschoppen in de 1/8ste finales van het EK werden uitgeschakeld door Zwitserland. De Franse pers schreef de frustratie van zich af, maar de meest ontgoochelde van allemaal… Dat was de mama van Adrien Rabiot.

LEES OOK. Franse pers maakt brandhout van Les Bleus na dramatische EK-uitschakeling: “Grootste fiasco uit onze geschiedenis”

De wereldkampioen gaf een 3-1-voorsprong uit handen en zag superster Kylian Mbappé als enige missen in de penaltyreeks. Daardoor zorgden de Zwitsers voor de tot nu toe grootste verrassing op het EK. En blijkbaar tot grote frustratie van Veronique Rabiot.

Adrien Rabiot speelde best een behoorlijke wedstrijd en kan terugkijken op een goed EK. De speler van Juventus stond tegen Zwitserland naast het onvervangbare duo N’Golo Kanté - Paul Pogba. En hoewel die laatste alweer strooide met fantastische passes en een wereldgoal maakte, was mama Rabiot niet te spreken over Pogba bij de Zwitserse gelijkmaker.

Foto: AP

In de tribunes ging Veronique Rabiot, tevens de manager van haar zoon, de verbale strijd aan met de clan van de flamboyante Man United-ster. Volgens RMC Sport vond Rabiot het niet kunnen dat Pogba balverlies leed, waarna Zwitserland in extremis de 3-3 kon scoren. De ruzie zou gestart zijn nadat familieleden van Pogba nogal hevig reageerden op fouten van Adrien Rabiot.

Nadat Mbappé de beslissende penalty miste, moest ook de entourage van de PSG-aanvaller het ontgelden. Rabiot zou naar de vader van Mbappé geroepen hebben dat zijn zoon te arrogant is en dat Mbappé een bolwassing verdient voor zijn cruciale misser. De moeder van de aanvaller mengde zich vervolgens in de debatten, waarna Rabiot nog een twintigtal minuten clashte met alles en iedereen op de Franse VIP-tribune.

Véronique Rabiot vs Mbappé & Pogba Family’s 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️

C’est que du foot hein…. pic.twitter.com/V1At5NLDZH — Dj KPOSS 🇫🇷🇨🇻🔌 (@DjKPOSS) June 29, 2021

Beruchte manager

Veronique Rabiot is geen doetje, dat is zeker. Als manager van haar zoon zorgde al meermaals voor ophef. Zo weigerde de middenvelder op haar aandringen zijn contract te verlengen bij PSG, waarna hij bijna voor FC Barcelona tekende en uiteindelijk toch bij Juventus terechtkwam. Op het moment dat Adrien Rabiot landde in Italië om zijn contract bij de Oude Dame te tekenen, dreigde zijn moeder om onmiddellijk weer huiswaarts te keren omdat ze de huisfotograaf aanzag voor een paparazzo en dat “onacceptabel” vond.

En toen Rabiot aanvankelijk niet zoveel speelde, was het kot te klein en wilde Rabiot haar zoon meteen weer weghalen bij Juventus. Adrien Rabiot speelde ook een tijdje niet voor de Franse nationale ploeg omdat Veronique Rabiot woest was dat haar zoon door bondscoach Didier Deschamps niet was geselecteerd voor het WK in 2018, dat Frankrijk won.