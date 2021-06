Lode Ceyssens ruilt politiek voor job bij Boerenbond

Oudsbergen - Lode Ceyssens stopt als Vlaams parlementslid voor CD&V en burgemeester van het Limburgse Oudsbergen. De 49-jarige CD&V’er ruilt de politiek voor landbouworganisatie Boerenbond. Ceyssens gaat vanaf september aan de slag bij Boerenbond en vervangt vanaf 1 februari 2022 huidig ondervoorzitter Georges Van Keerberghen die dan met pensioen gaat. Dat heeft Boerenbond woensdag bekendgemaakt.

Lode Ceyssens kiest dus voor een drastische carrièreswitch. De 49-jarige Ceyssens zit al sinds 2009 in het Vlaams Parlement, was tussen 2013 en 2018 burgemeester van Meeuwen-Gruitrode en vanaf 2019 de eerste burgemeester van de fusiegemeente Oudsbergen.

Toch is de keuze voor Boerenbond op zich geen grote verrassing. Ceyssens is vertrouwd met de Vlaamse land- en tuinbouw. Zo was hij eind jaren 90 al actief bij Groene Kring, de jongerenorganisatie van Boerenbond. Nadien was hij ook een tijd organisatieconsulent voor Boerenbond en werd hij directeur van vzw ’t Zuivelcentrum. In de periode 2004-2009 werkte Ceyssens ook op de kabinetten van de toenmalige CD&V-ministers Kris Peeters en Hilde Crevits.

“Mijn nieuwe functie voelt een beetje als thuiskomen”, zegt Ceyssens zelf. “Ik bewaar bijzonder mooie herinneringen aan deze tijd en het wel en wee van onze land- en tuinbouwers, die mij ook tijdens mijn politieke carrière altijd na aan het hart zijn gebleven.”

Volgens Ceyssens kwam de vraag vanuit Boerenbond “onverwacht”. “Ik heb er dan ook even over nagedacht alvorens deze knoop door te hakken”, zegt hij. Ceyssens neemt dan ook met een wat dubbel gevoel afscheid van zijn mandaten als burgemeester en parlementslid. “Maar ik heb mezelf ook altijd voorgehouden om ook nog eens iets anders dan politiek te doen in mijn leven. Dat neemt niet weg dat wanneer ik straks de deur van het gemeentehuis voor de laatste keer achter mij dicht trek, het toch wel even slikken zal worden”, klinkt het.

Opvolger Vlaams Parlement

CD&V-voorzitter Joachim Coens bedankt Ceyssens “voor zijn harde werk en toewijding in zijn politieke loopbaan”. “We zullen Lode missen in het parlement en als burgemeester, maar wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging”, aldus Coens.

In het Vlaams Parlement wordt Ceyssens opgevolgd door Hilal Yalçin, schepen in Beringen. Yalçin (1981, Hasselt) zat tussen 2007 en 2010 ook al in de Kamer, waar ze toen het jongste parlementslid was. “Dit komt totaal onverwacht, maar ik wil me heel graag smijten op thema’s in het Vlaams Parlement die heel nabij en dicht bij de mensen liggen”, zegt ze in een eerste reactie.