Beveren belooft genderneutrale vacatures en toiletten

Beveren-Waas - In het Oost-Vlaamse Beveren belooft het stadsbestuur werk te maken van genderneutrale vacatures voor kandidaten die een job bij de gemeente ambiëren. De toiletten worden binnenkort ook genderneutraal bewegwijzerd. Het zijn twee acties die in een regenboogcharter staan dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. Een reactie op de gewelddadige moord op David Polfliet, die in maart om het leven is gebracht.

Het regenboogcharter werd in maart voorgesteld door oppositiepartijen Vooruit en Groen en kreeg dinsdagavond groen licht in de Beverse gemeenteraad. “Naast symbolische acties, zoals het uithangen van de regenboogvlag, is daadwerkelijk lokaal beleid het ultiem instrument voor een inclusievere samenleving”, zegt gemeenteraadslid Méline Rovillard (Vooruit).

In het charter staan zes concrete doelstellingen. Zo wil de gemeente niet enkel gelijke kansen en veiligheid verhogen maar komen ook brede richtlijnen aan bod, zoals het informeren van burgers en verzamelen van kennis. Er komt ondersteuning en samenwerking met organisaties in de gemeente. En ook de beeldvorming wordt bijgestuurd. Het gaat dan concreet om genderneutrale vacatures en toiletten, maar ook door een regenboogcharterwebsite op te starten waar te vinden is hoe en waar geweld gemeld kan worden.