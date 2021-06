Staking bij postkantoor in Zaventem: postbedeling zwaar verstoord

Zaventem - Er is een staking aan de gang bij het postkantoor in Zaventem, zo meldt Rudi Arnalsteen, gewestelijk secretaris bij vakbond ACOD Post, woensdag. Zowat 80 procent van de 120 werknemers heeft het werk neergelegd. “De werkdruk is veel te groot, en ook de communicatie vanuit de leidinggevenden verloopt stroef”, zegt Arnalsteen. De postbedeling in de ruime regio rond Zaventem is zwaar verstoord.

“De werkdruk is al geruime tijd bijzonder hoog”, zegt Arnalsteen. “Veel werknemers werken twaalf tot dertien uur per dag, terwijl ze maar voor 7,36 uur betaald worden. Er is over het algemeen ook een personeelstekort, wat de druk alleen maar opdrijft. Dat is een recept voor burn-outs. Werknemers melden zich op dit moment al veel afwezig door ziekte. De grote druk dreigt dit alleen maar te doen toenemen.”

Naast de hoge werkdruk noemt de vakbondssecretaris de manier van communiceren van de directie als reden voor de actie. “Er wordt te weinig en te gesloten gecommuniceerd naar de werknemers toe. Er is een gebrek aan empathie”, zegt Arnalsteen.

De postbedeling is zwaar verstoord in de ruime regio rond Zaventem. In de gemeentes Bertem, Kortenberg, Nossegem en Tervuren is geen post verstuurd. Er zijn ook geen kranten geleverd.

Woensdagochtend is een vergadering tussen de vakbonden en de directie gestart. Of er de komende dagen nog acties zullen volgen, hangt af van het verloop van die onderhandelingen.