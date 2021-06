5 jaar cel met uitstel voor ambtenaar die 2 miljoen euro verduisterde

De correctionele rechtbank van Namen heeft woensdag René Tonneaux, voormalig boekhouder bij de Waalse Afvaldienst, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met probatie-uitstel en een boete van 12.000 euro. Zijn echtgenote kreeg eveneens een gevangenisstraf van vijf jaar met probatie-uitstel voor een periode van vijf jaar.

Op burgerlijk vlak moeten de twee 2.043.722 euro terugbetalen, waarvan 936.000 euro ten laste van de vrouwelijke beklaagde. De rechtbank merkte op dat de redelijke termijn in de zaak was overschreden en is van oordeel dat de echtgenote van René Tonneaux, die in negen jaar bijna één miljoen euro ontving, de illegale herkomst van de stortingen door haar echtgenoot niet kon ontgaan zijn.

De inmiddels 70-jarige ex-ambtenaar werd vervolgd voor het verduisteren van 2.043.722 euro tussen 2007 en 2016. De beklaagde maakte vervalsingen van aankoop- en boekhouddocumenten om belangrijke bedragen te ontvreemden die op zijn rekeningen werden gestort, of van zijn vrouw of zijn schoonmoeder, en nadien in contanten werden opgenomen. De gelden werden ook gebruikt om prepaidpassen te kopen, reizen, restaurantuitgaven of luxeaankopen te financieren. De “opgedreven” facturen ontsnapten aan de waakzaamheid van het Rekenhof, die de toewijzing van bepaalde uitgaven controleerde maar niet de bedragen.

De zaak kwam aan het licht na de informatisering van de dienst in 2016. Een medewerker botste op een betaling van 52.000 euro van de Waalse Afvaldienst op de rekening van René Tonneaux.