Benzine en diesel tanken wordt weer duurder

De maximumprijzen van diesel en benzine aan de pomp gaan donderdag verder omhoog. En ook stookolie wordt duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag.

Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt daar vanaf donderdag maximaal 1,574 euro per liter voor. Dat is 1,7 cent per liter meer dan nu. De benzineprijs staat al langer op het hoogste niveau in ruim twee jaar. De maximumprijs van benzine 98 (E5) komt op 1,652 euro per liter te liggen.

De maximumprijs van diesel (B7) stijgt met 1,1 cent per liter tot 1,584 euro per liter. Het is de achtste prijstoename op een rij. De dieselprijs staat op het hoogste niveau sinds begin 2020.