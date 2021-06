Oeps… Gezin ontvangt per ongeluk 42 miljard euro op rekening

Een gezin uit de Amerikaanse staat Louisiana heeft eerder deze maand 50 miljard dollar (ofwel zo’n 42 miljard euro) op hun rekening gestort gekregen. Vier dagen lang waren zij nieuwkomers in de lijst van de 25 rijksten der aarde, tot het foutje moest worden hersteld.

De 47-jarige Darren James zegt in gesprek met Fox dat hij op 12 juni werd verrast door zijn vrouw, toen ze haar banksaldo aan hem liet zien. “We dachten alleen maar: wie staat er straks voor onze deur? Wij kennen niemand met zo veel geld.”

James, werkzaam als makelaar, geeft toe dat hij er even aan heeft gedacht het geld door te sluizen: “Zolang het geld er was, voelde het geweldig. Om zo veel nullen op je bankrekening te hebben staan is bizar.”

Miljardair voor vier dagen

Darren James en zijn vrouw belden de bank op zaterdag 12 juni om de situatie voor te leggen. Pas op dinsdag werd het geld weer afgeschreven. “Ik was een miljardair voor vier dagen. Het was een cool gevoel, ook al konden we er niets mee.”

“We wisten dat het niet van ons was, dus we konden er niets mee. We konden het niet uitgeven, dat zou diefstal zijn”, aldus James, die stelt dat er zo’n 150 andere Amerikaanse gezinnen rond diezelfde tijd een foutief bedrag hadden ontvangen.

In gesprek met Fox zegt een woordvoerder van de bank dat het bedrijf te maken had met een “technisch probleem”.

Julia Yonkowski, uit Florida, heeft recentelijk een soortgelijke situatie gehad: zij trof 1 miljard dollar aan op haar bankrekening, toen ze een aanzienlijk kleiner bedrag wilde opnemen. Volgens WFLA stond op haar bonnetje dat ze nog 999.985.855,94 dollar op haar rekening had, nadat ze 20 dollar had opgenomen.