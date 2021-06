Kind deelt kogels uit tijdens spreekbeurt: politie gebeld

Op een school in het Nederlandse Roermond heeft een leerling maandag tijdens een spreekbeurt kogels uitgedeeld aan zijn klasgenoten.

De politie werd dinsdag door de Synergieschool Sint Alfonsus in Roermond verwittigd over het voorval, nadat er zorgelijke berichten waren binnengekomen van de ouders. Aan de ouders van de leerlingen is vervolgens gevraagd om de kogels in te leveren op school. Het zou gaan om zo’n dertig kogels. Volgens een woordvoerder van de politie zijn ze allemaal weer ingeleverd.

Onschuldig

Het is nog onduidelijk om wat voor soort kogels het precies gaat. De politie doet hier momenteel onderzoek naar. Het betreffen in ieder geval geen losse flodders of lege hulzen, maar ‘echte’ kogels, aldus de woordvoerder. “Er is overigens geen enkel gevaar geweest voor de leerlingen. Het uitdelen was enkel met onschuldige bedoelingen.”

De politie is nu een onderzoek gestart om te achterhalen hoe de jongen, een bovenbouwleerling, aan de kogels is gekomen. Op basis van de uitkomsten worden eventueel vervolgstappen ondernomen.