Van hemel naar hel in minder dan 1 seconde: Duitse fans gaan vroegtijdig uit hun dak, maar zien dan Thomas Müller megakans missen

Wat als...? Duitsland kwam 1-0 achter tegen Engeland, maar kreeg dan een dot van kans om de gelijkmaker te scoren. Thomas Müller kon alleen op doel af. Een koud kunstje voor de ervaren rot van Bayern, toch? Dat dachten enkele honderden fans in een Duits EK-dorp ook. De 1-1 werd al gevierd nog voor de netten trilden. Alleen, de knal van Müller ging naast. Tot ongeloof van de supporters van Die Mannschaft, die uiteindelijk met 2-0 verloor in de 1/8ste finale.

De beelden:

?????? A German fanzone reacts to Thomas Muller running through on goal against England...#ENGGER pic.twitter.com/Jqzk43HM1P — The Sportsman (@TheSportsman) June 29, 2021

Mannschaft in zak en as na uitschakeling: “Bittere avond”

“Dit is heel, heel bitter”, reageerde Toni Kroos na de 2-0 nederlaag op Wembley tegen Engeland in de achtste finales van het EK voetbal. De middenvelder van Real Madrid vond het een evenwichtige partij tot Sterling in de 75e minuut raak trof. Tot dan wisten zowel de Duitsers als de Engelsen amper te dreigen. “Beide teams neutraliseerden elkaar een beetje. Maar die 1-0 heeft alles veranderd”, zei Kroos.

Engeland versloeg Duitsland voor het eerst sinds de WK-finale van 1996 (4-2 zege) op een groot toernooi. Ook Manuel Neuer kon dat niet verhinderen. “Engeland heeft een goed team”, vertelde de doelman. “De Engelsen waren in bepaalde fases gretiger dan ons. Dat was cruciaal, geloof ik.”

“In de eerste helft stonden we op gelijke voet met elkaar”, liet Kai Havertz optekenen. “Maar Engeland heeft toch geen slechte ploeg. Wanneer je in de achtste finales wordt uitgeschakeld, dan is dat natuurlijk een ontgoocheling. Dit is een bittere avond.”