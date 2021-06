Zó dicht zaten ze tegen het normale leven, nu moeten miljoenen Australiërs weer in lockdown: waar liep het fout?

Een half jaar geleden was Australië nog de baken waarop we ons moesten richten. Op 1 januari vierden ze er nieuwjaar op straat, op vele plaatsen zelfs zonder mondmasker. “Volgend jaar hebben jullie ook die vrijheid”, riepen ze ons op tv toe. Maar vandaag is het helemaal anders. 20 miljoen Australiërs zitten minstens in een gedeeltelijke lockdown. Een laks vaccinatiebeleid en barsten in het grensschild zorgden er voor een uitbraak van de gevaarlijke deltavariant.