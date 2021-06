Coronacijfers blijven dalen, maar minder snel: “Deltavariant ook bij ons aan opmars bezig”

De besmettingen met de deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst vastgesteld werd in India, nemen traag maar zeker toe in België. Dat heeft Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensanso woensdag gezegd tijdens het wekelijkse persmoment over de coronacijfers in ons land.

“De besmettingen met de deltavariant zijn ondertussen goed voor bijna een kwart (23 procent, red.) van het totale aantal besmettingen, waar dat een week geleden nog 16 procent was”, aldus Van Gucht. “In absolute aantallen stijgen de besmettingen met de deltavariant wel relatief traag, dankzij de algemeen dalende circulatie van het virus.”

Tussen 20 en 26 juni werden dagelijks gemiddeld 328 nieuwe besmettingen vastgesteld, een kwart minder dan tijdens de voorgaande week. De daling is daarmee trager dan tijdens de voorgaande weken. De cijfers halveren nu nog om de 17 dagen, waar dat vorige week nog dubbel zo snel was, om de 8 dagen.

“De coronacijfers blijven hun gunstige pad voortzetten”, zei viroloog Steven Van Gucht. “Dat is goed nieuws, maar de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijkt weliswaar aan snelheid te verliezen. De komende dagen zullen duidelijk maken of we al dan niet richting een bodem evolueren. Door de vele versoepelingen is het mogelijk dat het aantal besmettingen weer zal stijgen in de komende weken.”

Beperkte impact op ziekenhuizen

De impact op de ziekenhuizen zou volgens Van Gucht wel relatief beperkt kunnen blijven, “dankzij de voortschrijdende vaccinatiecampagne en mits de mensen die nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn hun dichte contacten blijven beperken”. “In landen met stijgende besmettingscijfers, zoals Portugal of het Verenigd Koninkrijk, zien we dat in verhouding tot het aantal besmettingen, minder mensen opgenomen dienen te worden in het ziekenhuis. Dit is enerzijds te wijten aan meer besmettingen bij jongeren en anderzijds doordat ouderen en mensen met een risicoprofiel beter beschermd zijn door de vaccins.”

In België blijft de verhouding tussen het aantal gerapporteerde besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames nog relatief stabiel, rond de 6 procent. In het Verenigd Koninkrijk ligt die verhouding een stuk lager, op 1,3 procent. Dat komt volgens Van Gucht omdat er in het Verenigd Koninkrijk veel meer getest wordt en omdat daar al meer mensen beschermd zijn door een vaccin. Bijna de helft van de bevolking is er volledig gevaccineerd, tegenover een derde in België.

Twintigers en dertigers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen wordt volgens Van Gucht nog steeds vastgesteld bij de twintigers en dertigers. “In deze groep gaat het aantal tests evenwel ook in stijgende lijn, met veel jonge mensen die zich laten testen om op reis te kunnen gaan”, klinkt het. Het toenemend aantal testen van reizigers maakt het interpreteren van trends volgens Van Gucht wel moeilijker. Volgens de viroloog wordt het dan ook belangrijker om het aantal ziekenhuisopnames op te volgen als belangrijkste indicator.

De meerderheid van de mensen die met een coronabesmetting opgenomen zijn in een ziekenhuis, is ondertussen jonger dan 60 jaar, volgens de viroloog “opnieuw een indicatie van de goede werkzaamheid van de vaccins”. Veertigers en vijftigers zijn goed voor 40 procent van de opgenomen patiënten, dertigers en twintigers voor 32 procent van de ziekenhuisopnames.

Naar symbolische grens van 100 patiënten op intensieve zorg

Momenteel liggen er 329 Covid-patiënten (-27 procent) in de ziekenhuizen, van wie er 143 (-22 procent) intensieve verzorging nodig hebben. “Als die daling zo aanhoudt, bereiken we tegen 10 juli de symbolische grens van de 100 coronapatiënten op intensieve zorg”, aldus de viroloog. In de woonzorgcentra blijft de situatie over het algemeen gunstig. Daar was afgelopen week nog slechts 1 overlijden ten gevolge van een besmetting met het coronavirus.

EK voetbal = risico-evenement

Op de vraag van een journalist of het EK voetbal voor een opstoot aan besmettingen met de deltavariant kan zorgen, antwoordde Van Gucht dat de deltavariant sowieso opkomt, maar dat het EK inderdaad een risico-evenement is. “Het duurt meerdere weken, er wordt veel gereisd, supporters verbroederen met anderen uit landen met hogere cijfers, gastlanden hebben soms hogere cijfers en tribunes zitten soms vol, en bij het vieren achteraf wordt niet altijd de nodige afstand meer gehouden”, aldus de viroloog. “Daarom: geniet van het EK, maar doe dat in eenzelfde kleine groep en hou vooral afstand van andere groepen.”