Besix bouwt voetgangersbrug van bijna 500 meter in Brisbane

Het consortium ‘Connect Brisbane’, dat onder leiding staat van een Australisch dochterbedrijf van de groep Besix, mag een nieuwe “iconische” voetgangersbrug in de Australische stad Brisbane ontwerpen en bouwen. De burgemeester van Brisbane, Lord Mayor Adrian Schrinn, maakte de toekenning van het contract dinsdag bekend, aldus Besix.

Het contract voor de ‘Kangaroo Point Green Bridge’ heeft een waarde van 140 miljoen Australische dollar (ruim 88 miljoen euro). Het wordt een 460 meter lange kabelbrug voor voetgangers, “een van de langste van haar soort ter wereld”, zegt de bouwgroep.

Er zullen ook uitkijkplatforms zijn en een restaurant boven het water. En over de hele lengte van de brug zullen er zonnepanelen geplaatst worden zodat het hele pad over de brug in de schaduw ligt.

De werken zullen eind 2021 beginnen en de oplevering is gepland in de tweede helft van 2023.