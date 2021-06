Boot met migranten kapseist in buurt van Lampedusa: minstens 7 doden

Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is woensdag een boot met migranten gekapseisd. Er zijn zeker zeven opvarenden overleden, zo melden de hulpdiensten.

Het bootongeval deed zich voor op ongeveer negen kilometer van Lampedusa. De hulpdiensten hebben 46 mensen in veiligheid kunnen brengen, maar minstens 7 mensen zijn om het leven gekomen. Er wordt nog altijd gezocht naar vermisten.

Naar aanleiding van het ongeval uiten hulporganisaties op Twitter opnieuw kritiek op de manier waarop Europa omgaat met de migranten op de Middellandse Zee. “Eens te meer zijn de Europese autoriteiten er niet in geslaagd deze mensen op tijd te redden”, klinkt het bij Sea-Watch. “Als de EU-staten de zoek- en reddingsacties in het centrale gebied van de Middellandse Zee niet hervatten, zullen we lijken van mannen, vrouwen en kinderen moeten blijven tellen, op slechts enkele mijlen van de Europese kust”, schrijft Artsen Zonder Grenzen.

Dit jaar hebben al duizenden migranten per boot de Middellandse Zee overgestoken richting Italië. Meestal wordt de gevaarlijke overtocht naar Europa vanuit Libië of Tunesië ingezet. Volgens cijfers van de VN zijn in 2021 in dat deel van de Middellandse Zee zowat 700 mensen om het leven gekomen.