Marc Wilmots prijst “maniakale” Romelu Lukaku: “Hij is enorm geëvolueerd”

Voormalig bondscoach Marc Wilmots heeft woensdag in het Duitse Bild zijn licht laten schijnen over Romelu Lukaku. Volgens Wilmots is Lukaku “maniakaal bezig met zijn sport, op een positieve manier”.

LEES OOK. Ciro Immobile, de aanvalsleider van Italië, vol lof voor Romelu Lukaku: “Sterk en snel is hij altijd geweest, maar nu is hij ook conditioneel top”

“Hij heeft zich de laatste jaren nog enorm kunnen ontwikkelen”, aldus Wilmots. “Zijn hele spel is veel completer geworden. Maar zijn beste kwaliteit is nog steeds goals maken.”

Lukaku is al een tijdje topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Hij zit momenteel aan 63 goals in 97 interlands. “Door zijn vele doelpunten is hij even belangrijk voor België als Gerd Müller destijds voor Duitsland”, zei Wilmots nog. “Het is waanzin. Hij is een machine. Je kunt met hem op de tegenaanval spelen, maar hij is ook heel sterk als er geen ruimte is.”

De Rode Duivels treffen vrijdag (21 uur) in München in de kwartfinales van het EK voetbal Italië.