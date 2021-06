UZ Gent waarschuwt voor uurverschil op coronacertificaat: “Kan voor problemen of stress zorgen”

Het UZ Gent waarschuwt reizigers om rekening te houden met een verschil van twee uur op het Europees coronacertificaat. Na een negatieve uitslag van een PCR-test mogen toeristen voor een korte periode onbezorgd reizen, maar het tijdstip dat in ons land op het certificaat vermeld staat, wijkt af van het moment waarop de test effectief is afgenomen. “Wanneer ze maar 48 uur tijd hebben, kan twee uur verschil al snel voor problemen of stress zorgen”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent.

Het ziekenhuis ziet de voorbije dagen het aantal - vooral jonge, ongevaccineerde - reizigers die een trip willen maken, toenemen en breidt de capaciteit van haar testcentrum uit. Ook elders in het land is het aantal beschikbare testmomenten beperkt. Toch is het nodig om binnen een periode van 48 uur voor vertrek een negatief testresultaat te kunnen voorleggen.

Bij het UZ Gent wijzen ze nu op een mogelijk bijkomend struikelblok. “Verschillende reizigers contacteerden ons de voorbije dagen om aan te geven dat het uur van testafname op hun certificaat niet overeenkomt met het werkelijke uur van afname”, zegt Wouters. Het uur op het certificaat is 2 uur vroeger dan het werkelijke Belgische uur waarop iemand de test liet afnemen. Dat heeft te maken met een omzetting van het certificaat naar de standaardtijd UTC.

“Hopen op aanpassing”

De Belgische tijd ligt met het zomeruur twee uur later dan UTC en wie een test laat afnemen om 9 uur ’s ochtends zal dus 7 uur ’s ochtends op het certificaat zien staan. Wie zijn certificaat 48 uur later nog moet boven halen, kan dus gewezen worden op een vervallen testresultaat.

Een vreemde administratieve realiteit die tot ongerustheid leidt. “Dit is belangrijk voor mensen die krap rekenen en maar 48 uur hebben”, zegt Wouters. “De twee uur verschil kunnen ervoor zorgen dat hun test niet meer geldig is op het moment dat ze het certificaat moeten tonen.”

Het UZ Gent zal het tijdsverschil communiceren op de website en wanneer reizigers een afspraak maken. “Maar voor veel mensen is dit moeilijk te begrijpen. We hopen dat het certificaat zal aangepast worden of dat er een duidelijke uitleg komt op het certificaat”, klinkt het nog. “Gestresseerd op vakantie vertrekken is ook niet gezond.”