Italianen rekenen op Chiellini, icoon Cannavaro is onder de indruk van Rode Duivels: “België is een volwassen team”

Voormalig topverdediger Fabio Cannavaro heeft woensdag in een interview met de Gazzetta dello Sport aangegeven dat de Italianen op het EK voetbal “op een kruispunt staan”. “Vrijdag in de kwartfinale tegen België moet Italië haar mooie spel combineren met een resultaat”, zei Cannavaro, die in 2006 als aanvoerder met Italië wereldkampioen werd. “En daar heb je een beetje geluk bij nodig.”

“Italië kan vrijdag in München enkel winnen als het een grootse match speelt”, ging de intussen 47-jarige coach van het Chinese GZ Evergrande verder. “België is een zeer volwassen team en één van de favorieten voor de titel.”

Voorin bij de Duivels loopt met Romelu Lukaku de steraanvaller van Italiaans kampioen Inter. Maar Cannavaro had vooraf vertrouwen in de capaciteiten van verdedigers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. “Zij hebben in de Serie A al laten zien hoe je Lukaku kan afstoppen.” Lukaku kon in het voorbije seizoen in vier officiële wedstrijden met Inter tegen Juventus maar één keer scoren.”

Foto: Pool via REUTERS

Chiellini is er mogelijk opnieuw bij

Giorgio Chiellini, de kapitein van Italië, maakt vrijdag in de kwartfinale van het EK voetbal tegen de Rode Duivels mogelijk zijn terugkeer in de basis. Dat berichten verschillende Italiaanse media. Hij zou hersteld zijn van een dijbeenblessure en woensdag op training al opnieuw zijn plaats naast vaste kompaan Leonardo Bonucci hebben ingenomen tijdens de tactische oefeningen.

Chiellini viel tijdens de eerste helft van de tweede groepsmatch van de Italianen tegen Zwitserland (3-0 zege) uit en miste het laatste groepsduel tegen Wales (1-0 zege) en de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 zege na verlengingen). De terugkeer van Chiellini zou een domper zijn voor Francesco Acerbi. De Lazio-verdediger zou zijn basisstek opnieuw verliezen.

De Italiaanse kranten speculeerden na de trainingssessie van woensdag ook dat Federico Chiesa en Matteo Pessina, de doelpuntenmakers tegen Oostenrijk, tegen de Rode Duivels op de bank zullen blijven.