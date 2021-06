Union plukt Italiaanse middenvelder weg bij Reggina

Union heeft woensdagmiddag al zijn zesde zomeraanwinst aangekondigd: na Bart Nieuwkoop, Marcel Lewis, Matthew Sorinola, Lucas Pirard en Lazare Amani komt nu ook Lorenzo Paolucci de kern van de 1B-kampioen versterken.

Paolucci is een 24-jarige centrale middenvelder die overkomt van Serie B-ploeg Reggina. Vorig seizoen werd Paolucci nog uitgeleend aan SS Monopoli (Serie C), waar hij drie keer scoorde en tien assists afleverde in 33 competitiewedstrijden. Paolucci tekende een contract van drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.